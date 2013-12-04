إخواني منشق: الجماعة تسعى إلى نشر الفوضى في مصر

أكد الإخواني المنشق، عمرو كمال، أن جماعة الإخوان المسلمين تعمل على الحشد بقوة قبل الاستفتاء على الدستور المصري والذكرى الثانية لثورة 25 يناير، للتأثير على الناخبين وإعطائهم مفاهيم مغلوطة عن الدستور، واستغلال يوم 25 لافتعال المزيد من الأزمات، وتم التخطيط بالفعل لاقتحام منشآت وميادين حيوية.

وأضاف أن التنظيم يسعى لحشد أكبر عدد ممكن من الشباب، لتوزيعهم على لجان الاستفتاء على الدستور، لحث الشعب على التصويت بـ"لا"، وإقناعهم أن هذا الدستور ليس إلا لخدمة الجيش وعسكرة الدولة، مشيرا إلى أنهم سيقومون بتوزيع رشاوى انتخابية، نقلا عن "اليوم السابع" المصرية، الأربعاء.

أوضح الإخواني المنشق، أن اهتمام قيادات الإخوان هذه الأيام ينصب على الحشد وبقوة في يوم 25 يناير القادم، واستغلال غضب الطلاب وبعض القوى الثورية بعد إقرار قانون التظاهر.

وقال كمال إن الخطة تهدف إلى احتلال الميادين، وأبرزهم التحرير ورابعة العدوية والنهضة، ومقار المحافظات، إضافة إلى اقتحام سجن برج العرب بالإسكندرية وتهريب الرئيس السابق محمد مرسي.