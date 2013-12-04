إسرائيل تستكمل السياج مع مصر في منطقة "إيلات"

ذكر راديو صوت إسرائيل، الأربعاء، أن عملية إقامة المقطع الأخير من السياج الحدودي بين إسرائيل ومصر في منطقة "إيلات"، تستكمل في هذه الأيام، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الراديو إلى أن طول السياج الإجمالي يبلغ 245 كيلومترًا؛ من رفح شمالا وحتى مدينة إيلات جنوبًا، موضحًا أن هذا السياج يساهم في منع تسلل عناصر إرهابية ومهاجرين أفارقة إلى إسرائيل من شبه جزيرة سيناء.

من جانبه، أكد أحد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، أن الجهات الأمنية تراقب العناصر الإرهابية حتى عندما تتواجد في سيناء، وتعمل على إحباط مخططاتها للتسلل إلى داخل إسرائيل.

وتشهد سيناء هجمات متزايدة من عناصر مسلحة ضد الجيش والشرطة المصريين منذ عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي.