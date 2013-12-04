قبائل مطروح: سنصوت بـ"35 مليون نعم" على مسودة الدستور

أكد العمدة علي رجب هنداوي، عمدة قبيلة الجمعيات بمدينة الضبعة بمرسى مطروح، أن جميع القبائل العربية تؤيد مسودة الدستور المصري الجديد وتبدي نيتها لحشد أعضائها للتصويت "بنعم" خلال الاستفتاء عليه.

وأوضح هنداوي، خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث" أمس الثلاثاء، أن عدد أبناء القبائل العربية في مصر يبلغ أكثر من 35 مليون مواطن، وسيصوتون بـ"نعم" على الدستور الجديد، وتفعيل مبادرة تسليم السلاح التي حققت نجاحا كبيرا بمحافظة مطروح.

وفي هذا السياق أعرب هنداوي عن دعم القبائل العربية للقوات المسلحة والشرطة في مواجهتها مع الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى استعداد أبناء القبائل للوقوف مع الجيش بكل السبل. وأعلن تبرؤ القبائل من كل شخص يمس الوطن أو الجيش أو الشرطة بسوء.

ومن جهته، كشف الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا والعضو الاحتياطي في لجنة الخمسين، أن الاتحاد سيبدأ العمل في دول أوروبا من أجل حشد المصريين بالخارج للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على الدستور الجديد.

واعتبر عبد الصمد أن إقرار الدستور سيكون خطوة نحو استقرار مصر والاتجاه إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والعمل على تفعيل دور سلطات الدولة.

ووجه تحية لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وأعضاء لجنة الخمسين الذين عملوا على صياغة مواد الدستور الجديد "الذي يضمن كل حقوق المصريين"، حسب تعبيره، مؤكدا أن "هذا دستور الثورة".

وتابع عبد الصمد إلى أننا استقبلنا بفرحة إنجاز الدستور الذى يهدف لاستقرار مصر، داعيا كل المصريين بالداخل والخارج إلى التصويت بنعم للدستور حتى يتم استكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.