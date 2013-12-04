عمرو موسى يسلم الرئيس المصري مسودة الدستور

سلم رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، الرئيس المصري الانتقالي، عدلي منصور، أمس الثلاثاء، مشروع الدستور الجديد بعد أن أقرته اللجنة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي إن مسودة الدستور الجديد سيتم طرحها للاستفتاء بعد أن يَطلع عليها الرئيس الانتقالي.

ومن جهته، وجه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين الدعوة للشعب المصري إلى المشاركة في الاستفتاء، مشدداً على ضرورة التصويت بـ"نعم".

وبرر موسى دعوته هذه بأن مصر تمر بحالة فتنة وأن إقرار الدستور سيخرج مصر من وضعها الخطير.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر داخل تحالف دعم الإخوان أن التحالف يميل إلى مقاطعة الاستفتاء، وسيدعو الشعب إلى مقاطعته أيضاً.



