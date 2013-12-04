نيابة مصرية تنظر إخلاء سبيل متهمي مظاهرات الشورى

أكد عضو هيئة الدفاع عن 24 متهما في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، فادي وجدي، أن نيابة وسط القاهرة الكلية قررت تحديد جلسة الأربعاء، لنظر الاستئناف المقدم من النيابة على قرار غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل 23 متهما.

وأضاف وجدي أنه من المرجح أن تنعقد الجلسة في معهد أمناء الشرطة أمام دائرة جنايات جنوب القاهرة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأربعاء.

وقال المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، إنه تم إخلاء سبيل 23 متهما في أحداث مجلس الشورى، والذي قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيلهم، ماعدا واحد فقط استمر حبسه.

وأكد المتهمون في تحقيقات النيابة أن وقفتهم كانت سلمية، إلا أن قوات الشرطة ألقت القبض عليهم بعد إلقاء القنابل المسيلة للدموع، ومحاولة تفريقهم بالقوة، في حين ذكر آخرون أنهم ضبطوا أثناء مرورهم بالمصادفة.

وأقرت الرئاسة المصرية قانونا للتظاهر أثار اعتراضات من جانب ناشطين لما اعتبروه مساسا بحقوق الإنسان والحريات.