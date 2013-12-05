إحالة أول ناشط مصري للمحاكمة وفقاً لقانون التظاهر

أكد مسؤول قضائي مصري أن النيابة العامة أحالت، الخميس، الناشط السياسي البارز أحمد ماهر، للمحاكمة لاتهامات من بينها التظاهر دون إخطار السلطات.

وهذه المرة الأولى التي يُحال فيها ناشط للمحاكمة بموجب قانون جديد قوبل بانتقادات لتقييده الحق في التظاهر.

وقال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة وائل شبل إن ماهر يواجه اتهامات أخرى من بينها الاعتداء على الشرطة ومقاومة السلطات.

كما أحيل ناشطان آخران هما: أحمد دومة ومحمد عادل، اللذان تم التحقيق معهما في نفس القضية، إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على الشرطة ومقاومة السلطات.

وكان شبل أفاد في وقت سابق بأن الثلاثة متهمون بالتظاهر دون إخطار السلطات.

يذكر أن ماهر هو مؤسس حركة 6 أبريل التي ساهمت في إشعال شرارة الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.