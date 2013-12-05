الداخلية تستعد للاستفتاء وعلام يدعو المصريين للمشاركة

دعا مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام الشعب المصري للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، لكنه أوضح أنه لا يتدخل باختيار المصريين لـ"نعم" أو "لا" على الدستور.

واعتبر شوقي أن التعديلات الجديدة على الدستور تعبر عن كافة أطياف الشعب المصري، كما أنها أعطت حقوقاً كثيرة للطوائف التي كانت مهمشة في البلاد.

وأشار المفتي، خلال استقباله وفداً من البرلمان الأوروبي، إلى أن إقرار الدستور من قِبل الشعب المصري سوف يحقق الاستقرار للبلاد.

من جانبها أعلنت الداخلية أنها اتخذت جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، مشددةً على أن أجهزة الأمن لن تسمح لعناصر تنظيم الإخوان بتعكير صفو سير عملية الاستفتاء.

وأضاف مساعد وزير الداخلية في تصريحات صحافية أن الوزير يواصل اجتماعاته بمساعديه ومديري أمن المحافظات لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة.