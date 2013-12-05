السيسي تصدر تصويت "تايم" على شخصية العام

انتهى، الخميس، التصويت النهائي للاستفتاء الذي تجريه مجلة "تايم" الأميركية لاختيار شخصية العام، حيث واصل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، حفاظه على المرتبة الأولى في استفتاء شخصية العام الذي تجريه المجلة.

وحصل السيسي في تصويت المجلة، الذي تم إغلاقه في الساعة السابعة من صباح الخميس، بتوقيت القاهرة على 26.2% من أصوات القراء.

وجاء في المركز الثاني رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بنسبة 20.8 ، تلتهما مغنية البوب الأميركية الشابة ميلي سايرس بنسبة 16.3 %.

ومن المقرر أن تعلن المجلة عن النتائج الرسمية للاستفتاء صباح الجمعة.