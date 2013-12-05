حزب "النور" يقرر التصويت بـ"نعم" على الدستور المصري

أعلن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب "النور" السلفي، مشاركة الحزب في الاستفتاء على وثيقة الدستور والتصويت بـ"نعم"، داعياً الشعب المصري إلى التصويت بـ"نعم"، إيماناً من الحزب بأنه خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأضاف مخيون، خلال مؤتمر صحافي عُقد ظهر الخميس لتحديد موقف الحزب من الدستور، أن أسباب مشاركة الحزب في لجنة الخمسين لتعديل الدستور جاءت إيماناً من الحزب بأن هناك واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، خاصة أنه هو الخيار المطروح أمامنا من أجل استقرار مصر وتجنب الصراع والفوضى وإنهاء حالة الاستقطاب في الشارع المصري من خلال الحوار الجاري.

وقال مخيون: "الدستور يعتبر الخطوة الأولى على طريق الاستقرار حتى ينعم الشعب المصري بثمرات جهاده ومقاومته للطغيان بدلاً من أن يجني المر والعلقم والفوضى والخراب".

من جانبه، قال نادر بكار، المتحدث باسم الحزب، إن "الحزب يدعو أفراد الشعب المصري إلى أن يكمل مشواره وأن يقول نعم للتعديلات الدستورية".

وقال بكار: "ليس في الإمكان الآن وفى هذا الوقت الصعب أفضل مما أخرجته لجنة الخمسين " في إشارة إلى اللجنة المكلفة بإعداد صياغة التعديلات الدستورية.

وساند حزب "النور"، وهو ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه وذلك بعكس الأحزاب الإسلامية الأخرى.



وانتهت لجنة الخمسين يوم الأحد من وضع المشروع النهائي للتعديلات التي ستطرح للاستفتاء العام هذا الشهر أو الشهر المقبل.

وضمّت لجنة الخمسين التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور ممثلين عن أحزاب سياسية عدة ورأسها عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق.