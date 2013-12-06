السيسي يفوز بـ"شخصية العام" في استفتاء قراء "تايم"

فاز الفريق أول، عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، بلقب شخصية العام، وفق استفتاء القراء الذي أجرته مجلة "تايم" الأميركية، وأعلنت نتائجه الجمعة.

ولعب السيسي دوراً بارزاً في عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 يوليو، وإعلان خارطة طريق سياسية جديدة لمصر، تتضمن وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وحصل السيسي على 449.596 صوتاً بنسبة 26.2% من إجمالي عدد المصوتين في استفتاء المجلة، متفوقاً على رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي حصل على 356.771 صوتاً بنسبة 20.8% وحل ثانياً.

وقالت مجلة "تايم" إن العدد الكبير من المصوتين لصالح السيسي جاء من أنصاره في مصر ثم الهند والولايات المتحدة الأميركية.

وأتاحت المجلة التصويت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها "فيسبوك" و"تويتر"، وعلى موقعها الإلكتروني.

وحظي السيسي بشعبية كبيرة في مصر عقب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين إثر تظاهرات شعبية عارمة للمطالبة بالتغيير في 30 يونيو.