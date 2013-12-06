الهلباوي: قناة "رابعة" التلفزيونية فشل جديد للإخوان

قال الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور والقيادي السابق بجماعة الإخوان، إن ما تقوم به الجماعة من إطلاق قناة تلفزيونية تحمل اسم "رابعة" من تركيا هو نوع من الفشل يضاف إلى فشل الإخوان، مؤكداً أن من لم ينجح داخل وطنه فلن يفعل شيئا خارجه، وحالهم الآن مثل الذبيحة وهي تخرج منها الروح.

وأضاف الهلباوي، خلال برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء الخميس، أنه بعد 6 أشهر من الآن وبعد تطبيق خارطة الطريق لن تجد جماعة الإخوان أي مكان لها في وسائل الإعلام.

من جانبه قال الدكتور عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن قيام جماعة الإخوان بإطلاق قناة تلفزيونية من تركيا وجريدة من قطر يحولها إلى أداة في أيدي قوى خارجية ستتحكم في مصير الجماعة في قادم الأيام.

وأضاف عمار أن تاريخ جماعة الإخوان في الصحافة المصرية يعبر عن فشل تام للجماعة بسبب غياب المهنية في كل المشاريع الصحفية التي قاموا بها وعلى رأسها جريدة الحرية والعدالة، وبالتالي فالجماعة لن تحقق أي فائدة من إطلاق أي وسائل إعلام جديدة تبث من الخارج.

وتابع أن توجه الجماعة للإعلام هو محاولة لتقليب الرأي العام على الحكومة والنظام الحالي من خلال استخدام أدوات العصر الحالي.

