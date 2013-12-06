رئيس لجنة الصياغة ينفي أي تزوير في مواد الدستور الجديد

نفى الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة بـ"الخمسين"، حدوث أي تعديل أو تغيير في نصوص مواد الدستور بعد إقرار لجنة الخمسين لها، ولم تحدث أي عملية تغيير أو تبديل في المواد كما قال البعض، كما نفى صدور أي أمر من مسؤولي اللجنة لمنع طباعة الدستور الجديد وتوزيعه على الشعب لقراءته.

وأضاف عبد الجليل، في حواره ببرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء الخميس، أن المعيار الوحيد للتحقق من الأمر هو مضبطة اللجنة، ونص المادة التي ألقاها عمرو موسى على أعضاء اللجنة أثناء التصويت على المواد، وقد تمت مراجعة الأمر والتحقق من عدم التلاعب في نص المادة وأن ما تم التصويت عليه أن الدولة حكومتها مدنية.

وأشاد عبد الجليل بموقف حزب النور من التصويت بنعم على مواد الدستور، ودور حزب النور الكبير بالمشاركة في وضع المسودة، وقال إنه يعتبر موقفا مشهودا وتاريخيا للحزب.

ونوه إلى أن مصر تمر بمرحلة فتنة مفتعلة، وهناك حرب استنزاف على الوطن، موضحا أن نص اختيار وزير الدفاع من قبل المجلس العسكري لمدة دورتين "استثنائي"؛ بسبب الظروف الراهنة.

وتابع أنه تمت مراعاة حقوق الشعب المصري التي رفعها في ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، موضحاً أن النظام شبه الرئاسي يناسب طموحات الشعب المصري في الفترة الحالية.

