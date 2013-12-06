موسى: المزاج المصري يتجه إلى ترشيح السيسي للرئاسة

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور المصري، إن المزاج الشعبي المصري في مصر يتجه إلى ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

وأوضح أنه إذا لم يتخذ السيسي قرار الترشح للرئاسة، فسيكون لكل حادث حديث، حسب تصريحاته لصحيفة "الأهرام" المصرية، الجمعة.

وذكر أنه لا أحد الآن يستطيع أن ينكر انحياز معظم المصريين إلى جانب السيسي.

وأكد أنه لن يترشح للرئاسة، لأن الظروف أصبحت مختلفة الآن، فضلاً عن خوضه تجربة الترشح للمنصب من قبل.

وقاد موسى عملية تعديل الدستور المصري، وقام بتسليمه عقب التصويت النهائي عليه إلى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور تمهيداً للاستفتاء الشعبي عليه.