الشرطة تفرق مسيرة لأنصار الإخوان بالإسكندرية

أطلقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، لتفرقة تظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين من أمام مسجد عصفور الكائن بمنطقة السيوف شرق مدينة الإسكندرية للمشاركة في مسيرة تحت شعار" لبيك أم الشهيد".

وشهدت المسيرة وقوع اشتباكات بين أنصار الإخوان والأهالي، وتراشق الجانبان بالحجارة، وهربت السيدات والفتيات المشاركات في التظاهرة إلى الشوارع الجانبية بعد أن اشتدت حدة الاشتباكات، فضلاً عن حالة من الكر والفر سادت المنطقة.

وهتف الإخوان أثناء اللحظات الأولى من التظاهرة: "يسقط يسقط حكم العسكر.. أيوه بنهتف ضد العسكر"، وغيرها من الهتافات المعادية للجيش والفريق أول عبدالفتاح السيسي والقضاء، رافعين عدداً من اللافتات المناهضة وصوراً للفتيات المحكوم عليهن بـ11 عاماً، وكذلك صور الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية: "ألقينا القبض على عدد من الأشخاص سيتم حصرهم في مقر المديرية".

وفي المقابل، تظاهر العشرات من مؤيدي الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بعد صلاة الجمعة، لتأييده ومطالبته بالترشح للرئاسة والدعوة إلى التصويت بـ"نعم" على استفتاء الدستور الجديد لاستقرار البلاد، على حد وصفهم.

تدعيم خارطة الطريق

وهتف مؤيدو السيسي أثناء وقفتهم: "السيسي هو رئيسي"، "يسقط يسقط الإخوان"،" نعم للدستور وخارطة الطريق"، وغيرها من الهتافات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والمؤيدة للفريق السيسي، وقانون التظاهر، والدستور الجديد.

كما دعا عدد من المشاركين في تظاهرات التأييد إلى النزول والمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ"نعم" من أجل استقرار البلاد ونهوضها، والتخلص من الإخوان والسير في خارطة الطريق، على حد وصفهم، موزعين بعض المنشورات على المارة وأمام المسجد التي تطالب فئات الشعب بالتصويت بـ"نعم" .

فيما اصطفت الحملات الشعبية لمطالبة الفريق السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة القادمة ومنها: "انزل"، و"بأمر الشعب"، لتجميع أكبر عدد من توقيعات المواطنين على استمارة خوض الفريق السيسي انتخابات الرئاسة.