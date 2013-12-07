الحبس سنة مع وقف التنفيذ لفتيات الإخوان بالإسكندرية

في تطور سريع ولافت، لقضية فتيات الإخوان، أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار شريف حافظ، السبت، حكماً بالحبس سنة مع وقف التنفيذ على 14 فتاة من جماعة الإخوان، وببراءة 7 فتيات قاصرات تم إيداعهن من قبل دار الرعاية الاجتماعية.

وكانت محكمة جنح سيدي بشر في الإسكندرية حكمت منذ أسابيع على أكثر من 14 فتاة من المنتميات للإخوان المسلمين بالسجن 11 عاما، بعد إدانتهن بتهمة المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية أكتوبر الفائت، وحكمت المحكمة بإيداع 7 فتيات قاصرات في دار للرعاية الاجتماعية.

وشهد محيط محكمة الاستئناف انتشارا كبيرا لقوات الأمن تحسباً لاندلاع أي اشتباكات.

وفي وقت سابق أكدت مصادر قضائية أن المستشار شريف حافظ رئيس هيئة المحكمة في قضية فتيات الإسكندرية تقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه أنصار الإخوان بالاعتداء عليه صباح اليوم، في منطقة الرمل، مطالباً النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

فتيات الاخوان من حركة 7 الصبح في المحكمة ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ ›

وأدانت المنظمات الدولية والمصرية لحقوق الإنسان هذه الأحكام التي وصفتها بالقاسية. وطالبت منظمة العفو الدولية الخميس، في بيان لها السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن الفتيات معتبرة الأحكام دليلا على تصميم من السلطات المصرية على معاقبة المعارضين، حسب قولها.

