تبرئة 155 من أنصار الإخوان في قضية شغب 6 أكتوبر

قضت محكمة قصر النيل، السبت، ببراءة جميع المتهمين من الإخوان البلغ عددهم 155 شخصاً في قضية إثارة الفوضى والشغب أثناء الاحتفالات بذكرى أكتوبر.

وكانت الجلسة الماضية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، وأبدى دفاع المتهمين مرافعاتهم، حيث دفعوا ببطلان إجراءات القبض على موكليهم وكيدية الاتهامات الموجهة إليهم وتلفيق التهم بالمخالفة للقانون، وطالبوا ببراءتهم.

ووجهت للمضبوطين تهم التعدي على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، وإثارة الشغب، وإتلاف مركبين وإغراقهما في النيل، وحيازة أدوات وأسلحة بيضاء.



والجدير بالذكر، أن وزارة الصحة المصرية أكدت ارتفاع أعداد القتلى والجرحى خلال اشتباكات يوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر، إلى 53 قتيلاً، و271 مصاباً.

وكانت مسيرة جماعة الإخوان، توجهت يوم 6 أكتوبر إلى ميدان التحرير، ووجهت أصابع الاتهام لهم بإثارة الشغب والفوضى في ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر، فوقعت على إثر ذلك اشتباكات مع الأهالي.

وفي أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ينظم تحالف دعم الشرعية المناصر للإخوان ، تظاهرات شبه يومية تطالب بعودة الرئيس مرسي إلى الحكم ومقاضاة من سمتهم قادة الانقلاب.

