زوجة مرسي ترفض لقب "الرئيس المعزول" وتنهي مكالمة

أغلقت زوجة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، السيدة نجلاء، الهاتف في وجه مذيعة تلفزيونية مصرية، عندما سألتها سؤالا تضمن الإشارة إلى مرسي بـ "الرئيس المعزول".

وقبل أن تنهي المكالمة، الجمعة، قالت زوجة مرسي، للمذيعة بحدة: "لما تقولي الرئيس الشرعي للبلاد أبقى أتكلم معاكي"، على حد قولها.

وحاولت الإعلامية المصرية، إيمان الحصري، الاتصال بزوجة مرسي ضمن برنامج "مصر كل يوم" الذي تبثه قناة المحور التلفزيونية الخاصة، لاستيضاح الموقف حول رفض إدارة المعتقل الذي يقبع به مرسي، دخول وفد قانوني لزيارته قبل أيام، لدواع أمنية.

وكان وفد حقوقي يعتزم مقابلة مرسي للاطمئنان على ظروف اعتقاله، والمعاملة التي يتلقاها.

وفي بداية الاتصال مع زوجة مرسي، بادرت المذيعة بقولها: "من معي"، وردت السيدة نجلاء: "أنت مين؟".

وعزل الجيش المصري مرسي في 3 يوليو الماضي، وأعلن خارطة انتقال سياسية جديدة لمصر تتضمن كتابة دستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتعيين رئيس مؤقت هو المستشار عدلي منصور، الذي كان يرأس المحكمة الدستورية العليا قبيل انتقاله إلى قصر الرئاسة.