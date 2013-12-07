قاضي محاكمة البلتاجي وحجازي يتنحى لاستشعاره الحرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار هشام سرايا، التنحي عن نظر جلسات محاكمة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين لاتهامهم بتعذيب ضابط، وأمين شرطة، لاستشعارها الحرج وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.



وقد طالب دفاع المتهمين في بداية الجلسة هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة والتي تحاكم صفوت حجازي والبلتاجي وآخرين لاتهامهم في قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة العدوية واحتجازهما عقب استئناف الجلسة، بتنحي هيئة المحكمة.

وقال الدفاع إن الواقعة من اختصاص جنايات مصر الجديدة وليس جنايات المطرية، فيما طالب محام آخر بتغيير مقر أمناء الشرطة لعقد المحاكمة، نظرا لوجود خصومة مع الشرطة في القضية.

وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار هشام سرايا رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، ردد حجازي والبلتاجي هتافات معادية للقضاء والقوات المسلحة، وتبرأ صفوت حاجزي من الصور التي ظهرت له عقب القبض عليه إثر فض اعتصام رابعة العدوية وقال إنها لا تخصه.