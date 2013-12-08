الأزهر ينفي فصل 700 طالب ويدعو الإعلام لتوخي الدقة

أكدت إدارة جامعة الأزهر انتظام الدراسة بكلياتها، وأنه لا صحة لما أذيع في بعض وسائل الإعلام عن فصل 700 طالبة وطالبة بجامعة الأزهر، مشيرة إلى أنه قد جانب الصواب وسائل الإعلام في هذا الرقم، وأن العدد الذي تم تحويله لمجالس التأديب هو 237 طالباً وطالبة ممن ثبت تورّطهم في أعمال التخريب وتعطيل الدراسة بكليات الجامعة، إضافة إلى 18 طالباً وطالبة في أحداث اليوم.

من ناحية أخرى استنكر الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة، ما قامت به بعض الطالبات في فرع البنات اليوم من اعتداء على منشآت الجامعة وعلى بعض الاساتذة، ما استوجب تحويل 15 طالبة و3 طلاب الى مجالس التأديب والإخلاء الفوري من المدينة الجامعية للمقيمين منهم فيها.

وتهيب إدارة الجامعة بوسائل الإعلام تحري الدقة في تناول المعلومات التي تخص جامعة الأزهر حفاظاً على المصداقية وعدم تضليل الرأي العام.