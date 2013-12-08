الأمن يفرق تظاهرات للإخوان في جامعتي المنصورة والقاهرة

وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وطلاب الإخوان، الأحد، في المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر في حي مدينة نصر بشرق القاهرة.

وبحسب مراسل "العربية" في القاهرة، فإن الأمن استخدم الغاز المسيل للدموع لمنع الطلاب من قطع الطريق أمام المدينة الجامعية.

وفي جامعة القاهرة خرج المئات من طلاب الإخوان في مسيرة إلى محيط ميدان النهضة، وذلك تلبية لدعوات حركة ما يُسمّى "طلاب ضد الانقلاب"، وعلى إثر ذلك أغلقت قوات الأمن ميدان النهضة ونشرت مدرعات الجيش في أنحائه، ما حدا الطلاب إلى الرجوع لمحيط الجامعة مرة أخرى.

وفي جامعة المنصورة، وقعت مواجهات بين الأمن وطلاب من أنصار الإخوان، وحاول الطلبة التظاهر خارج أسوار الجامعة فتصدى لهم الأمن بالقنابل المسيلة للدموع.

فيما ألقى أنصار الإخوان زجاجات المولوتوف والحجارة على قوات الشرطة، ما أدى إلى سقوط مصابين من الجانبين، كما أشعل المتظاهرون النيران في سيارة للأمن في محيط الجامعة.

وكشفت مصادر أمنية عن أنه تم القبض على اثنين من الطلاب المتورطين في التعدي على القوات.

وكانت اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن بالدقهلية وطلاب جامعة المنصورة المنتمين لجماعة الإخوان، وذلك عقب خروجهم في مسيرة من الحرم الجامعي إلى شارع الجمهورية للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين والتنديد بما وصفوه بـالانقلاب العسكري.

ونظم المئات من طلاب جامعة المنصورة من أعضاء حركة "طلاب ضد الانقلاب" مسيرة حاشدة طافت الحرم الجامعي، وانطلقت من أمام كلية الهندسة وتحركت باتجاه كليتي التجارة والعلوم، ثم خرجت من بوابة البارون إلى شارع الجمهورية، فتصدت لها قوات الأمن المتمركزة للتأمين بجوار مبنى إدارة الجامعة.

وأطلق الطلاب عدة شماريخ وألعاب نارية في اتجاه قوات الأمن، وردّت عليهم القوات بالقنابل المسيلة للدموع، ونشبت اشتباكات بين الطرفين.