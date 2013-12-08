تأجيل محاكمة ماهر ودومة إلى 22 ديسمبر للنطق بالحكم

أفاد مراسل "العربية" في القاهرة، أحمد عثمان، الأحد، بتأجيل محاكمة الناشطين أحمد دومة وأحمد ماهر إلى جلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم، حيث يواجهان تهماً تتعلق بأحداث الشغب واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليها بالضرب أثناء تسليم أحمد ماهر نفسه لنيابة قصر النيل للتحقيق معه بشأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار مسبق.

وأسندت النيابة العامة إلى دومة تهمة اشتراكه في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاً على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

وقد أعرب الكثير من النشطاء السياسيين عن استنكارهم لقانون التظاهر الذي يحدّ من حرية التعبير، في حين أكدت الحكومة المصرية على لسان رئيسها الدكتور حازم الببلاوي، أن الحكومة لن تتراجع خطوة واحدة عن القانون.