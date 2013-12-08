جماعة الإخوان تؤجل انتخاب مكتب الإرشاد

أكد عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، محمد علي بشر، أنه تقرر تأجيل انتخابات أعضاء مكتب الإرشاد- أعلى هيئة تنفيذية في الجماعة- إلى أجل غير مسمى، وإبقاء الوضع الحالي لعدم توافر ظروف مناسبة لإجراء الانتخابات حاليًا"، بحسب تقرير إخباري، الأحد.

وأضاف بشر، في تصريحات صحافية، أن الانتخابات "لن تتم إلا إذا توافر المناخ المناسب لإجرائها، وهو ما لا يتوافر الآن، وبالتالي فلن نقوم بانتخاب قيادة جديدة".

وأوضح بشر أن هناك خطورة من عقد اجتماع مجلس الشورى العام المنوط به انتخاب مكتب الإرشاد لدواعٍ أمنية، فضلاً عن أن جمعية الإخوان قد تم حلها بحكم قضائي قمنا بالطعن عليه، وفي انتظار نتيجته، بحسب ما ذكرت بوابة "الوفد" الإلكترونية.

يشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في حكم قابل للطعن يوم 23 سبتمبر الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا ماليًا، أو أي نوع من أنواع الدعم".

وكان بشر قد أكد أن انتخابات أعضاء مكتب الإرشاد ستتم في موعدها المقرر في ديسمبر 2013، إذا توفر الظرف المناسب. ومكتب الإرشاد الحالي تم انتخابه لمدة أربع سنوات في 21 ديسمبر عام 2009.

ويضم مكتب إرشاد الجماعة - بحسب لائحتها الداخلية - 16 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين أعضاء مجلس شورى الجماعة بجانب ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم لاحقًا بالأغلبية من الـ16 عضوًا المنتخبين.