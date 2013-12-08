شورى الدعوة السلفية يحشد لـ"نعم" في استفتاء الدستور

قرر مجلس الشورى العام للدعوة السلفية في مصر، خلال اجتماعه، السبت، التصويت بـ"نعم" على الدستور المصري الجديد.

وجاءت موافقة أعلى سلطة في الدعوة السلفية، بنسبة 98% من أصوات الحضور، مما يعني أن غالبية القواعد السلفية وافقت الشيوخ على قرارهم.

وكان جلال مرة، أمين عام حزب النور، قد اعتبر أن لجنة الخمسين لوضع الدستور حافظت بوطنيتها على الشريعة الإسلامية كاملة، وعلى الحقوق والحريات طبقاً للشريعة.

ومن جهته، سيقوم شباب حزب "النور" بحملة للحشد للتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتمد خطة حزب "النور" السلفي أيضاً على دعم مشايخ الدعوة السلفية في المحافظات ونائبها الشيخ ياسر برهامي، حيث يقوم الأخير حالياً بجولات في المحافظات للقاء المشايخ وتوعيتهم بأهمية الحشد للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد، لكون نجاح الحزب في هذا الحشد يعتبر اختباراً للحزب في الحشد خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.

ويعقد مشايخ السلفية جلسات مع شباب الدعوة لمناقشة خطوات الإعداد لحشد الجماهير ومساعدتهم في عملية التنقل وحشد الأهالي أثناء المشاركة في الاستفتاء.