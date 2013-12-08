مصر تعيد فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري، صباح الأحد، أمام العابرين من وإلى قطاع غزة، بعد إغلاق استمر 9 أيام متتالية بسبب الأوضاع الأمنية المتردية بالمنطقة.

ومن المقرر استمرار العمل في المعبر لمدة 3 أيام متتالية حتى الثلاثاء المقبل.

وأفادت مصادر بتسهيل عبور الحالات الإنسانية والمرضى وحاملي الإقامات وكذلك العالقين في الأراضي المصرية.

وأضافت أنه من المقرر أيضاً إدخال الشاحنات المحملة بمواد البناء في إطار المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وتتخذ مصر موقفاً حذراً من فتح المعبر في ظل تزايد هجمات المسلحين ضد الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي.

وتدهورت العلاقات بين الحكومة المصرية وحركة حماس، في أعقاب تأييد الأخيرة للرئيس المعزول وجماعة الإخوان.

وشن الجيش المصري حملات عسكرية لهدم الأنفاق التي تربط رفح بقطاع غزة، وتمر عبرها السلع الضرورية إلى القطاع، خشية استخدامها في خروقات أمنية.