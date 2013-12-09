تأجيل محاكمة مرشد الإخوان إلى 11 فبراير

قال مراسل "العربية" في القاهرة، إن محكمة جنايات الجيزة قررت، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مرشد الإخوان، محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة إلى 11 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة تنظر في أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان في أحداث اشتباكات الجيزة.

وأبرز المتهمين هم المرشد العام للجماعة محمد بديع، الذي سيمثل للمرة الأولى منذ القبض عليه أمام المحكمة، بالإضافة إلى القياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي.

وكانت نيابة الجيزة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في أحداث مسجد الاستقامة وميدان الجيزة التي راح ضحيتها تسعة مدنيين يوم 15 يوليو الماضي خلال اشتباكات دارت بين الأهالي وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

ووجهت النيابة العامة إلى قياديي الإخوان تهما تتعلق بالتحريض على العنف والقتل العمد ومقاومة السلطات بالسلاح، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين وإمدادها بالأموال والأسلحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من قيادات الإخوان عقدوا اجتماعا في ميدان رابعة العدوية، اتفقوا خلاله على حشد أنصار الجماعة في مسيرات تجوب شوارع الجيزة، على أن تتخللها أعمال عنف بهدف إثارة غضب الشارع.