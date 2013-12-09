براءة أحمد قذاف الدم من تهمة الشروع في قتل ضابط شرطة

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وذلك في قضية اتهامه بالشروع في قتل ضابطي شرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم في أمر إحالته للجنايات، أنه استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي "بأنه أشهر في وجههم سلاحاً نارياً قاصداً تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم".

يشار إلى أن السلطات الليبية طلبت من الحكومة المصرية تسليم أحمد قذاف الدم، حيث وجهت له تهماً تتعلق بالفساد المالي، وسبق أن سلمت مصر لليبيا أكثر من مسؤول في عهد القذافي.