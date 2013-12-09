بكار: الإخوان وصلوا إلى أدنى الدرجات في صراعهم السياسي

قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، إن الإخوان وصلوا في صراعهم السياسي إلى أدنى الدرجات.

ووصف بكار، خلال لقاء تلفزيوني، أمس الأحد، مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "مصر الجديدة"، ردة فعل الإخوان تجاه حزب النور السلفي بعد قراره التصويت بـ"نعم" على مسودة الدستور المصري الجديد في الاستفتاء القادم، بأنها "إرهاب فكري وترهيب".

وفي سياق متصل، كشف بكار أنه أخلى منزله تخوفاً من اعتداءات أنصار الإخوان عليه مرة أخرى، مستنكراً ما فعله الإخوان، أمس الأحد، من محاصرة منزله وترويع سكان المنطقة.

ولفت بكار إلى أن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، طلب من حزب النور الانضمام إلى شباب الإخوان أثناء فض اعتصام القوى الثورية أمام قصر الاتحادية، إلا أن حزبه رفض طلب الشاطر.

وأوضح أن هذا الرفض كان "الشرخ" الأول بين الحزب السلفي والجماعة.