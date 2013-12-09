رئيس هيئة تدريس الأزهر يتهم حسام عيسى بالتخاذل

قال حسين عويضة، رئيس نادي هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن "الدولة تبدو كأنها سعيدة بما يقوم به طلاب جامعة الإخوان في الجامعات المصرية، وإن الدولة تتعامل معنا وكأننا كلاب تعوي"، على حد تعبيره، مضيفاً "طالبنا بحماية الأمن للجامعة، ولكن الحكومة لم تستجب لأي من طلباتنا".

وأضاف في حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى يساعد هؤلاء الطلاب الخارجين على القانون ويناديهم بأبنائي الأعزاء، وهو ما يمنع الشرطة من دخول الجامعات، ويرى عيسى أن ما يحدث هو "ديمقراطية وتعبير عن الرأي ويجب علينا تحمّلهم".

وتابع عويضة يقول إن "وزير التعليم العالي سيتركنا حتى يقتلنا طلاب الإخوان الممولين من الخارج"، والوزير يرى أن هذا الخروج عن القانون هو مجرد تعبير عن الرأي من وجهة نظره.

وأشار إلى أن الحديث عن فصل طلاب الإخوان من جامعة الأزهر ليس فصلاً تاماً ولكنه فصل لمدة أسبوع أو شهر على أقصى تقدير، وطالب بفصل كل القيادات التابعة لجماعة الإخوان من الجامعات المصرية، وهم ويمثلون ما يقرب من 90% من القيادات الجامعية.