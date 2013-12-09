مقتل أحد قيادات "بيت المقدس" برصاص الجيش في سيناء

قال العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث العسكري، إن عناصر الجيش الثاني الميداني تمكنت، صباح اليوم الاثنين، من القضاء على إبراهيم محمد فريج سلامة حمدان أبوعيطة، الشهير بـ"أبوصهيب"، أحد أخطر القيادات التكفيرية بشمال سيناء، بحسب ما أوردت صفحة القوات المسلحة على "فيسبوك".

وتابع: "جاء ذلك من خلال عمل كمين على أحد الطرق المؤدية لقرية التومة جنوب الشيخ زويد، بغرض استهداف المذكور، والذي ينتمي لجماعة أنصار بيت المقدس، وسبق له الاشتراك في الهجوم على كمائن القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح أن القيادي التكفيري "أبوصهيب" سقط بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الجيش الثاني، خلال تحركه على دراجة بخارية وخلفه فرد آخر، مما أدى إلى مقتله، وكذلك تم إلقاء القبض على المدعو مسعد حمدان سالم المتواجد خلفه على الدراجة، وبحوزته بندقية آلية، سوف يتم عرضه على جهات التحقيق.