أستاذة بجامعة الأزهر: طالبات الإخوان حاولن نزع حجابي

قالت الدكتورة ليلى شكر، الأستاذة بجامعة الأزهر، إنها تعرضت لعملية اعتداء من بعض طالبات الإخوان أثناء محاولتها الدخول لحرم الجامعة لإعطاء محاضرة مقررة عليها الأحد الماضي.

وأضافت شكري، في حوار مع برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء أمس الاثنين، أنها عندما ناشدت الطالبات السماح لها بالدخول؛ نظراً لأنها مرتبطة بموعد محاضرة، رفضن بزعم أن هناك اعتصاماً للمطالبة بالقصاص للشهداء.

وتابعت: "أبلغتهن بأن من حقهن الاعتصام ولكن من حق مَنْ يرفض الاعتصام أن يقوم بمواصلة الدراسة"، موضحة أنهن بعد هذا النقاش قمن بجذبها ما سبب لها خدوشاً في الوجه، كما حاولن نزع حجابها عنها.

واستطردت: "كانت هناك زميلة أستاذة جامعية هي الأخرى حاولت التدخل لإثنائهن عن الاعتداء على أستاذة جامعية أخرى فقامت الطالبات "بعضّ" الدكتورة الأخرى، ومنعونا من دخول مدرج المحاضرة".

وأشارت إلى أن ما يقوم به أتباع الإخوان هو معاقبة للشعب المصري على اختياراتهم وقيامه بثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يونيو.

ومن جانبها قالت الدكتورة سوزان جمال الدين، عميدة كلية التجارة بجامعة الأزهر بنات، إن طالبات الإخوان المسلمين قمن بعمل سلاسل بشرية داخل جامعة الأزهر بهدف منع الدراسة، واعتدين عليها ومنعوها من الدخول، مشيرة إلى أن طالبات الإخوان قمن بنزع "الحجاب" عن عضوات هيئات التدريس.

وأضافت جمال الدين في مداخلة هاتفية: "هناك 5 طالبات يدرسن بجامعة الأزهر تعدين عليها بكراسي وآلات حديدية"، مطالبة بعودة الأمن إلى الجامعات مرة أخرى حفاظاً على انتظام الدراسة وأرواح العاملين داخل الكليات والمعاهد في مصر من أي أعمال عنف يتعرضون لها.