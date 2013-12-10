اليزل: الإخوان يثيرون الشغب لغياب الشرطة عن الجامعات

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والعسكري، إن هناك بعض المخربين من خارج الجامعات يدخلون لتنظيم مظاهرات داخل الجامعات بسبب معرفتهم بأن قوات الأمن تخشى دخول حرم الجامعات، وعلى رؤساء الجامعات أن يطلبوا سرعة التدخل من قوات الأمن لتخفيف الخسائر التي قد تنجم عن عمليات التخريب.

وأضاف سيف اليزل، خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، أن هناك الكثير من هيئة التدريس في جامعة الأزهر يتنمون إلى جماعة الإخوان وهم مشتركون في دعم الطلاب الذين يريدون تعطيل الدراسة في الجامعة.

وتابع أن المخابرات الحربية كان لديها معلومات مؤكدة حول العملية الإرهابية التي تمت ظهر الأحد في الشيخ زويد بشمال سيناء، مؤكداً أن قوات الأمن تابعت السيارة التي كانت مخصصة للتفجير وتمكّنت من السيطرة عليها.

واستطرد بأن قوات الأمن تطور العمليات العسكرية في سيناء، وتعمل على تتبع العناصر المسلحة، وتقوم بالقبض عليهم، وتمشيط جميع المناطق المشتبه فيها.

وأكد سيف اليزل أن أفراد الأمن لاحقوا السيارة وقاموا بإطلاق النار عليها، فيما تمكّن مستقلوها من الهرب، بينما انفجرت لوجود عبوات ناسفة بداخلها، وتقوم القوات حالياً بعمل تمشيط في المنطقة بحثاً عن الجناة.

ونوه إلى أن قوات الجيش تمكّنت من تدمير 1200 نفق من الأنفاق الحدودية المستخدمة في التهريب مع قطاع غزة، ويتبقى حوالي 100 نفق مازالت القوات المسلحة تعمل على تدميرها.