تأجيل محاكمة بديع والشاطر بقضية "الإرشاد" لـ11 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة محمد، محاكمة محمد بديع وخيرت الشاطر و28 متهما من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم اثنان هاربان، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، وذلك في قضية اتهامهم باستعمال القوة وتهديد الأهالي بشارع 103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، خلال أحداث التظاهرات التي وقعت في 30 يونيو الماضي.

وجاء قرار التأجيل، كطلب لهيئة الدفاع عن المتهمين، للاطلاع على أوراق القضية، ومناقشة شهود الإثبات بمعرفة المحكمة، وضم دفتر أحوال قسم شرطة المقطم ودفتر الإشارات بالقضية، وفض أحراز القضية، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت إليهم تهمة استعمال القوة والعنف مع المواطنين، بقصد ترويعهم وترهيبهم وبث الرعب في نفوسهم، حيث استخدموا في سبيل ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، واستعملوا القوة والعنف مع موظف عام "النقيب شادي محمد صبري" ضابط شرطة، بسبب وأثناء أداء وظيفته لمنعه من تأديتها في ضبطهم وضبط الجريمة المتلبس بها.

