جامعة الأزهر تطلب رسمياً تدخل الشرطة لتأمين الكليات

أعلن مجلس جامعة الأزهر الطارئ الذي انعقد مساء الثلاثاء، أنه طلب رسمياً تدخل قوات الشرطة لتأمين الكليات.

وأوضح بيان للجامعة أن مجلس جامعة الأزهر الطارئ انعقد بحضور عمداء كليات القاهرة بعد انتهاء انعقاد المجلس الأعلى للأزهر الذي قرر التأكيد على انتظام الدراسة بالجامعة، وانعقاد الامتحانات في موعدها المحدد في 29 ديسمبر الجاري وتأييد الجامعة فيما تتخذه من القرارات والتدابير لتحقيق هذا الغرض، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وقرر مجلس الجامعة الطارئ بعد استعراض الأحداث المؤسفة التي وقعت في بعض الكليات من الطلاب والطالبات الخارجين عن القانون، أنه حرصاً على تحقيق المصلحة لمئات الآلاف من الطلاب والطالبات وصوناً لكرامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لكل ذلك، طلب المجلس رسمياً تدخل قوات الشرطة لتأمين الكليات.

وقال البيان: "تهيب الجامعة بأبنائها عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة ومتابعة ما يصدر رسمياً عن الجامعة في موقع التواصل الاجتماعي "المركز الإعلامي لجامعة الأزهر" عبر "فيسبوك"، كما ناشد وسائل الإعلام الوطنية استقاء معلوماتها مما يصدر عن الجامعة رسمياً وعدم الالتفات لأي شيء سواه".

هذا وقد صعد أنصار الإخوان في الجامعات المصرية من احتجاجاتهم، وخاصة في جامعة الأزهر، أمس الثلاثاء، حيث قاموا بالاعتداء على أساتذة الجامعة وأغلقوا قاعات المحاضرات، ما اضطر الأمن لمواجهة المتظاهرين عن طريق استخدام الغاز المسيل للدموع بعد أوامر من الداخلية بعدم استخدام الذخيرة الحية تحت أي ظرف.