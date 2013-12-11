عرب: نعيش أوضاعاً خطرة بسبب جماعة تريد تدمير كل جميل

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة المصري، إن البلاد تعيش في أوضاع خطرة بسبب جماعة تريد تدمير كل شيء جميل.

وأضاف عرب خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء، أن الثقافة والفن هما ضمير مصر، مضيفاً: "أزمتنا الحقيقية تكمن في عقلنا، والمصنع الذي يصنع العقل المصري لم يعد قائماً"، على حد وصفه.

ولفت عرب إلى أن المادة 47 من الدستور المعدل كفلت التزام الدولة بالحفاظ على هوية مصر الثقافية، منوهاً بأن مصر كانت من بين دول العالم التي أسست فن السينما.

وأردف: "شكّلنا لجنة للملكية الفكرية ونعمل على إصدار قانون بشأنها قريباً، ونفكر في عمل صندوق لدعم السينما من خلال إقراض مؤسسات الإنتاج السينمائي لأنها تعاني من مشكلة كبيرة".

وأشار عرب إلى أنه تم إعادة افتتاح دور ثقافة كانت مغلقة منذ 20 أو 30 سنة، وأنه لابد من أن ننظر للثقافة باعتبارها قطاع إنتاج لا استهلاك، مشيراً إلى أن مؤسسات وزارة الثقافة تطبع سنوياً قرابة 1400 كتاب بأسعار رمزية توزع بمختلف محافظات الجمهورية.

واختتم وزير الثقافة حواره بالتأكيد على أن الجامعة المصرية افتقدت كل مقومات التعليم بالمعنى الثقافي والفني، مطالباً بضرورة أن يصدر قانون جديد للملكية الفكرية بالتعاون بين القانونيين والمبدعين، مضيفاً: "سمحنا للشباب بالهتاف ضد حكم المرشد أثناء حكم مرسي وكنت وزيراً وقتها.. والإخوان حاولوا هدم مؤسسات الدولة الثقافية بإقصاء المتخصصين عن رئاستها".

في سياق آخر، عبّر عرب عن شعوره بالألم لعدم تكريم الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم قبل مماته في مصر لأنه مناضل حول المأساة لمشهد مبهج يسعد به المواطنين.

وأعلن وزير الثقافة أنه أرسل طلباً للرئيس المؤقت عدلي منصور بمنح وسام يتناسب مع قيمة أحمد فؤاد نجم، مشيراً إلى أنه سيتم عمل حفل يليق به في دار الأوبرا المصرية خلال الشهر القادم.