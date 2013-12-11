منصور يعلن موعد الاستفتاء في كلمة للشعب المصري السبت

يوجه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور كلمةً للشعب المصري يوم السبت القادم، بمقر رئاسة الجمهورية، في إطار التزام مؤسسة الرئاسة بتنفيذ استحقاقات "خارطة المستقبل" طبقاً لجدولها الزمني.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن كلمة منصور الموجهة للشعب المصري كافة تأتي في إطار بدء الخطوات العملية لتجسيد أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتتويجاً للجهود التي بذلها أعضاء لجنتي العشرة والخمسين لصياغة الدستور، وإنجازه في الموعد المحدد الذي سبق أن التزمت به مؤسسة الرئاسة في إطار خارطة الطريق، وتحملت مسؤولية تنفيذه على الرغم من حرصها على الاستقلالية التامة لعمل اللجنة، من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.

وأضاف أن كلمة الرئيس ستتضمن إعلانا عن موعد انعقاد الاستفتاء العام على مشروع الدستور، الذي سيعد ــ بعد إقراره ــ أول استحقاق رئيسي لخارطة مستقبل مصر، كما سيوجه خلال كلمته الدعوة لكافة أبناء الشعب المصري للتكاتف والعمل البنّاء إعلاء لمصلحة الوطن.

ويوجه الرئيس الكلمة أمام أعضاء اللجنة التأسيسية ــ لجنة الخمسين ــ (الأساسيين والاحتياطيين) وأعضاء لجنة الصياغة (لجنة العشرة)، وبحضور لفيف من كبار رجال الدولة، يضم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وممثل عن البابا تواضروس الثاني ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ونقباء النقابات المهنية ورئيسي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عن كل من: المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للشرطة، والمجلس الأعلى للصحافة، ورؤساء الجامعات المصرية، واتحاد العمال، والفلاحين، وشهداء ومصابي الثورة، وبعض فئات الشعب المصري.

