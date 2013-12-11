موسى: الدستور ينطوي على ضمانات غير مسبوقة للحريات

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، إن مشروع الدستور الجديد ينطوي على ضمانات غير مسبوقة للحريات والديمقراطية، إلا أنه وجه بعض الانتقادات لقانون التظاهر الجديد.

وأوضح موسى، في مقابلة صحافية نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، أنه متفائل بشأن مستقبل البلاد، قائلاً: "إن مشروع الدستور الجديد يلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين، وإنه واضح جداً فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات".

ورداً على الانتقادات الموجهة لمشروع الدستور الجديد في المواد التي تمنح امتيازات للجيش بالسماح له بأن يختار مرشحه لمنصب وزير الدفاع والسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال إن الجيش يستحق هذه السلطات، وهذه الخصوصيات التي منحت للجيش تعد في مصلحة الأمة في هذه المرحلة.

وأوضح أن القوات المسلحة تحظى باحترام واسع النطاق، وهى الآن تتعرض للهجوم رغم أنها تفقد العديد من جنودها وضباطها يومياً، "وهناك إجماع على أننا مقبلون على ظروف غاية في الخطورة، والجيش حالياً يتعرض لهجوم ويجب علينا الوقوف وراءه بحزم".

وأعرب موسى عن اعتقاده بأن التصويت على مشروع الدستور سيشهد إقبالاً كبيراً، وأنه سيحظى بموافقة أكثر من 70% من إجمالي الأصوات.

وفيما يتعلق بقانون التظاهر الجديد، قال موسى إنه لابد من السماح بالتظاهر السلمي وحمايته، إلا أنه لابد من اتخاذ إجراءات حيال التظاهرات المصحوبة بأعمال العنف التي تتسبب في اضطراب حياة المواطنين، وذلك في إشارة للتظاهرات التي ينظمها أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وقال إن القانون ينبغي أن يخضع لمزيد من الدراسة قبل إقراره، مضيفًا: "إننا أيضاً علينا أن نتفق على أن هذه ليست هي طريقة التعبير عن وجهات النظر".