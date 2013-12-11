.. و"نيويورك تايمز"!

كتبت بالأمس عن الافتتاحية التى نشرتها جريدة «واشنطن بوست» الأمريكية، والتى هاجمت فيها الوضع الجديد فى مصر لصالح تنظيم الإخوان الذى طالبت بضرورة إشراكه فى الحياة السياسية، مهددة باتخاذ الولايات المتحدة إجراءات عقابية ضد مصر إذا لم تفعل.

واليوم أشير إلى افتتاحية أخرى لا تقل سوءاً نشرتها جريدة «نيويورك تايمز»، فى عددها الدولى يوم 4 ديسمبر الحالى، تحت عنوان «دستور مصر الأخير»، تخلص فيها إلى أن دستور الثورة الذى انتهت إليه لجنة الـ50 لا يختلف عن دستور الإخوان الذى صدر فى العام الماضى (!!!)

ومع ذلك - وربما من أجل إضفاء قدر من المصداقية على افتتاحيتها - تعترف الجريدة بأن هناك فى الدستور الجديد من الحقوق والحريات ما لم يرد فى الدساتير السابقة، لكنها تسارع بالقول فى استعلاء إن تاريخ المصريين القريب لا يشير إلى قدرتهم على الالتزام بتطبيق «المحسنات اللغوية الدستورية» (!!!) وكأن كل التقدم الذى أحرزه النص الدستورى الجديد لا يزيد على كونه «محسنات لغوية».

ثم إن المصريين فى جميع الأحوال لا يجيدون الالتزام بالنصوص الدستورية (!!!)، فهل هذه لغة صحفية مقبولة؟ هل أصبحت إهانة الشعب المصرى والحط من قدره هى وسيلة فرض حكم الإخوان عليه؟

لقد كشفت الجريدة انحيازها الكامل لتنظيم الإخوان، حين هاجمت فى هذه الافتتاحية المادة الدستورية التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، قائلة إن ذلك يحظر حزب الإخوان، ولست أفهم كيف تفضل الولايات المتحدة قيام أحزاب على أساس دينى، فى الوقت الذى صنع فيه الغرب حضارته الحديثة اعتماداً على فصل الكنيسة عن الدولة، فانتقل من عصور الظلام فى القرون الوسطى إلى عصر النهضة فى القرن الـ16.

هل ما يصلح للغرب لا يصلح للمصريين، هل الغرب المتقدم له معيار والمصريون المتخلفون لهم معيار آخر؟ هل النصوص الدستورية صالحة للاستخدام فى الغرب لكن المصريين لا يملكون القدرة على تطبيقها؟! ما هذا الاستعلاء غير المقبول، وما مناسبته؟ هل استكمال الدستور وقرب انتقال مصر إلى الاستقرار الدستورى يثير حفيظة الولايات المتحدة إلى هذا الحد؟

قد لا يكون من قبيل المصادفة أنه فى الوقت الذى يُصَعِّد فيه تنظيم الإخوان من هجماته الإرهابية فى الداخل، ها هى الصحافة الأمريكية تُصَعِّد هى الأخرى من هجومها فى تنسيق لا يغيب عن أحد، ولا يغيب مغزاه.

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"