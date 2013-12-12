بكار: الإخوان يخططون لإفساد استفتاء الدستور الجديد

قال نادر بكار، أمين مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، "إن الإخوان وحلفاءهم حاولوا باستماتة إفشال خارطة الطريق عقب عزل محمد مرسي.

وأضاف بكار، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج الحدث المصري عبر قناة "العربية الحدث"، مساء الأربعاء، "إن الإخوان يخططون لإفساد الاستفتاء على الدستور الجديد".

وأوضح أمين مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، أن الإخوان أفسدوا عدة مؤتمرات لحزب النور كان مقررا لها مناقشة الدستور الجديد، مشددا على أن حزب النور لن ينجر لمخطط الإخوان بالتصدي لهم مباشرة في الشارع.

وأكد نادر بكار، أنهم ملتزمون بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة الاستفزازات الإخوانية، وأنه لم يحرر محضرا لما وصفهم بالسفهاء عقب محاولة الاعتداء على منزله.

ولفت بكار، إلى أن حزب النور حاول لعب دور الوسيط بين الدولة والإخوان عقب عزل محمد مرسي، مشددا على أنهم مستعدون للوساطة بين الدولة والإخوان لاجتذاب الجماعة إلى خارطة الطريق.

وأفاد، أن الأمن تصدى لمظاهرات الجامعات بقوة مفرطة الأمر الذي أدى لزيادتها بشكل أكبر، كما أن قانون التظاهر ساهم في تعقيد المشكلة الأمنية في الشارع.

وأعلن، أنه مع استمرار الدراسة، وأن فكرة إيقافها غير مقبولة ولا تمثل حلا للمشكلة الحالية.

وأوضح نادر بكار، أن الإخوان يدركون أنهم لن يستطيعوا تغيير الواقع الجديد لكن يحاولون إفساد المشهد القائم، لافتا إلى أن العنف الأمني يجلب التعاطف لطلاب الإخوان.

وأشار، إلى أنهم قد يلجأون للأمن في مواجهة اعتداءات الإخوان على مؤتمرات الترويج للدستور التي ينظمونها.

وحول أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال بكار: "يجب على لجنة الخمسين مراعاة الشريعة الإسلامية"، وأكد، "أنه لن يصدر أي قانون وفق الدستور الجديد مخالفا للشريعة الإسلامية.