تمرد تطالب بإقالة الحكومة بعد فشلها في حل أزمة الجامعات

أكد محمد نبوي، عضو المكتب الإعلامي لحركة "تمرد"، أن الحركة ترى أن إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، أصبحت مطلباً شعبياً، خاصة أن أزمة جامعة القاهرة أظهرت عجزها عن تقديم أي تصور، وكل ما قامت به هو تصدير الواجهة الأمنية، مما يزيد الأمر تفاقماً يومياً، يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه تحالف شباب الإخوان المنشقين من تداعيات مظاهرات طلاب الإخوان.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن نبوي مطالبته بوقف الدم والاشتباكات، حيث أوضح أن الحكومة ليس لديها تصور كامل عن الأمر الراهن، وعليها أن توقف الدراسة بالجامعات والمدارس طالما البلاد ما زالت في حالة الحرب مع جماعة الإخوان.

وقال نبوي إن حكومة الدكتور الببلاوي لا علاقة لها بالشارع، مضيفاً أن هناك 5 وزراء في الحكومة الحالية يغردون خارج السرب.

وتابع: "لولا مشروعات القوات المسلحة لما استطاعت الحكومة إنجاز شيء حتى الآن".

وأضاف نبوي في مداخلة هاتفية لفضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن الوزراء أشرف العربي وأحمد جلال وزياد بهاء الدين يتحركون في اتجاهات عكسية تؤثر في الأداء الاقتصادي للحكومة.

عمارة: "الحكومة تتخبط"

من جانبه، كشف عمرو عمارة، منسق اتحاد شباب الإخوان المنشق، لـ"العربية.نت" أن التنظيم الإخواني كان يخطط لهذه الأحداث منذ عام وأكثر لاستغلالها في حالة الإطاحة بنظامهم، وأن ميليشياته تتلقى التكليفات عبر قيادات التنظيم الدولي الذي يدير الأمور في مصر من خلال مؤسسة تدعى "مؤسسة القدس الدولية" ومقرها في مدينة نصر، والتي كان يديرها إبان حكم محمد مرسي القياديان الإخوانيان رضا فهمي وسيد رأفت، ويديرها الآن شخص يدعى محمد النجار.

وأشار عمارة إلى أن الجماعة لم يعد همها الآن عودة مرسي إلى الحكم بقدر ما أصبح إثارة الفوضى في البلاد وجرها إلى الهاوية، وللأسف الشديد الحكومة الحالية غافلة عن ذلك، وتقع في أخطاء يستغلها الإخوان، مثل صدور قانون التظاهر الذي ترفضه غالبية القوى الثورية المدنية، وقد طالبناها بعدم إصداره والاستعانة بقانون الإرهاب بدلاً منه، ولكنها تمادت في الأخطاء، وخسرت تأييد الشباب الثوري والإسلاميين المنشقين عن الإخوان.

وأكد أن الاتحاد كاد يعلق نشاطه احتجاجاً على تجاهل الحكومة الحالية لمطالب الشباب، ولكننا أجلنا ذلك الأمر للانضمام إلى حركة "تمرد" في المطالبة باستقالة الحكومة".

وأضاف: "هناك من يريد في هذه الحكومة إقصاء الشباب، سواء كانوا شباباً من الإخوان المنشقين أو حتى الشباب الثوري الليبرالي، وقد طالبنا الحكومة بمساعدتنا على تأسيس كيان قانوني لشباب الإخوان المنشقين ولكنها ترفض، بل تم استغلالنا إعلامياً لمجرد تشويه صورة أي كيان إسلامي فقط دون استغلال لاقات هؤلاء الشباب في بناء مستقبل مصر".

وقال عمارة: "إن الحكومة تتخبط وثبت فشلها في إدارة أزمة الجامعات المصرية المشتعلة، علماً بأننا كإخوان منشقين نعلم كل صغيرة وكبيرة عن كيفية إدارة تنظيم الإخوان والتخطيط لفوضى الجامعات، ولكن النظام الحالي لا يريد أن يسمع منا".