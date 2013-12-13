فقيه دستوري: القضاء الاستثنائي محظور بنص الدستور المصري

قال الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن القضاء الاستثنائي "محظور" بنص الدستور المصري.

وأضاف فودة، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج الحدث المصري، عبر شاشة "العربية الحدث"، أن المحاكم الاستثنائية ليس لها وجود في مصر منذ عهد مبارك.

وأوضح الفقيه الدستوري، أنه اقترح على الحكومة تخصيص دوائر معينة لنظر قضايا الاعتداء على القوات المسلحة، لافتا إلى أنه كان بإمكان مصر إنشاء ما يشبه "غوانتانامو" لمواجهة الإرهاب لكنها لم تفعل ذلك.

وتابع، "المحاكم المخصصة لنظر قضايا الإرهاب هدفها تسريع التقاضي وردع الإرهابيين، ولابد أن تؤسس الحكومة لدوائر قضائية عديدة لمواجهة الإرهاب في كل مدينة".

ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تخصيص محكمة لنظر قضايا الإرهاب إجراء مقبول طالما اعتمدت مبادئ التقاضي الطبيعي.

وأضاف أبوسعدة، خلال حواره في "برنامج الحدث"، "إن اقتصار عمل محاكم الإرهاب على قضايا محددة يعجل من إنجاز عملية التقاضي.

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التصعيد الآن من قبل الجماعات المسلحة مرتبط بقرب موعد الاستفتاء على الدستور.

