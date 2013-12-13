مصر.. مشروع قانون للمنظمات الأهلية يبيح التمويل الأجنبي

أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي المصري، الانتهاء من مسودة قانون الجمعيات الأهلية، وأنه جارٍ معرفة آراء الجمعيات والاتحادات حول القانون، لافتاً إلى أن هناك فرصة لتلقي أي مقترحات أو تعديلات على القانون خلال 15 يوماً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير للإعلان عن مسودة القانون، بحضور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عزالدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

ويحمل المشروع مسمى "قانون المنظمات الأهلية"، ويحلّ عند إقراره محل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الساري حالياً.

التأسيس بالإخطار.. والمحظورات

وأباحت مسودة القانون تأسيس الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد "الإخطار"، دون انتظار موافقة الجهة الإدارية، حيث نصت المادة الخامسة على أنه "تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار مستوفى المستندات اللازمة بتأسيس الجمعية لدى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة مكانياً. وتصدر للجمعية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها، وذلك بعد سداد الرسم المقرر".

وبحسب المادة السابعة، فإذا رأت الجهة الإدارية وجهاً للاعتراض على التأسيس، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب الاعتراض. فإذا لم تقم الجمعية بإزالة الأسباب يكون للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء، بطلب للحكم بإزالة أسباب المخالفة أو وقف الجمعية لحين الفصل بالدعوى.

وحظرت المادة 11 على الجمعيات إنشاء السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو أن يكون هدفها هو الربح، أو دعم وتمويل مرشحين حزبيين أو مستقلين للرئاسة أو المجالس النيابية أو المحلية.

ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية في التوعية السياسية أو التعبير عن آرائها ومواقفها في قضايا الشأن العام.

التمويل الأجنبي مُباح.. والإخطار لاحقاً

كما يحظر على الجمعيات القيام بنشاطات النقابات المهنية والعمالية، وأي نشاط يدعو للكراهية أو يحض عليها، أو التمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون.

وأجازت المادة 19 للجمعيات تلقي الأموال والهبات والمنح المصرية من الداخل، والأجنبية من الخارج، دون موافقة مسبقة من الجهة الإدارية. على أن تقوم الجمعية خلال 30 يوماً من تلقيها الأموال بإخطار الجهة الإدارية باسم الجهة المانحة، والنشاط الذي تستخدم به هذه الأموال. وفي حالة اعتراض الجهة الإدارية لأسباب قانونية فلها أن تتقدم للقضاء بطلب خلال الـ30 يوماً التالية وإلا سقط الحق في الاعتراض.

غرامات يسيرة على مخالفات جسيمة

وتلزم المادة 22 الجمعيات بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها، ونشرها داخل مقارها، وعلى شبكة المعلومات الدولية.

وتناولت المادة 95 حالة مخالفة الجمعيات للقانون، وحددت غرامات يسيرة على مخالفات جسيمة، حيث فرضت غرامة 2000 جنيه على الجمعية عقاباً لها إذا خرقت المحظورات المنصوص عليها بالمادة 11، بإنشاء سرايا أو تشكيلات عسكرية، أو شاركت في تمويل مرشحين حزبيين أو مستقلين، للرئاسة أو البرلمان أو المحليات، أو حضت على الكراهية أو التمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون أو اللغة وما شابه.

كما تضمنت المادة ذاتها غرامة 1000 جنيه على مسؤول الجمعية إذا تلقى أموالاً، أو جمع تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية، وعلى من يباشر نشاط الجمعية، وهي موقوفة، أو قبل إشهارها.

