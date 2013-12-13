الثلوج تكسو مدناً ومناطق مصرية للمرة الأولى منذ عقود

لليوم الثالث على التوالي يتواصل هطول الأمطار بغزارة في مناطق مختلفة من المحافظات المصرية، فضلاً عن تساقط كثيف للثلوج لاسيما على العاصمة المصرية القاهرة، وبعض أطرافها كالتجمع الخامس ومدينة الرحاب، حيث اكتست بعض الشوارع باللون الأبيض جراء تساقط الثلوج، وهبطت درجات الحرارة إلى مستوى غير مسبوق في بعض المناطق، حيث أضحت تحت الصفر.

وقال إخصائي الأرصاد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر علي عبدالعظيم إن "ما حدث هو تكوّن قشرة من الثلج على الأرض بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يحدث فيها الصقيع بالنسبة للقاهرة منذ عقود طويلة جداً.

وفي محافظة البحيرة، القريبة من سواحل البحر الأبيض المتوسط والقريبة جغرافياً من الإسكندرية، أضحى هناك مخاوف من إتلاف المحاصيل الزراعية، لتساقط حبات "البرد" بفعل موجة الطقس السيئ.

وامتلأت الترع والمصارف بالمياه، وتراكمت كميات كبيرة من المياه في الشوارع نتيجة عدم قدرة آبار الصرف الصحي على استيعاب تصريف كميات المياه المتساقطة من السماء في أماكن كثيرة في المحافظ.

كما تقرر بفعل الرياح العاتية إغلاق بوغاز رشيد وميناء المعدية بالمحافظة.

وفي السياق أيضاً، قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة وكذلك موانئ السويس ودمياط أمام حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالي نظراً لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس وزيادة سرعة الرياح.

وأعلن رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عادل ياسين حماد أنه تقرر إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة نتيجة زيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج الى أكثر من مترين ونصف، وذلك حرصاً على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية".

الثلوج تكسو الشوارع المصرية ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ ›

مظاهر الحياة تتوقف

من ناحية أخرى، توقفت مظاهر الحياة بمدينة دمياط نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، حيث شهدت دمياط شللاً مرورياً وتعطلت أعداد كبيرة من السيارات، كما شلت الأمطار حركة الأسواق وتوقف البيع والشراء، بالإضافة إلى توقف حركة الصيد.

كما استمر إغلاق ميناء دمياط الملاحي أيضاً لليوم الثالث على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث استمرت السفن في منطقة الغاطس، ولم يسمح لها بالدخول إلى الميناء بسبب الأمواج المتلاطمة وسرعة الرياح التي تصل إلى 30 عقدة.

وطالت أيضاً موجة الصقيع والطقس السيئ مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، وتعرضت لموجة شديدة البرودة وانخفاض في درجات الحرارة يصل إلى 8 تحت الصفر وذلك منذ ليلة أمس الخميس، ما تسبب في تراكم الثلوج على الطرق المؤدية للمدينة بحوالي 20 سم.

وقال مواطنو المدينة إن موجة الصقيع التي تتعرض لها المدينة تسببت في صعوبة خروج المواطنين من منازلهم.

يُشار إلى أن موجة البرد المسماة بـ"نوّة قاسم" المطيرة تضرب مصر حالياً منذ قرابة يومين مصحوبة برياح سريعة وانخفاض واضح في درجات الحرارة، ومعها تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة.