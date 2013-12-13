8 مدرعات لتأمين قصر الاتحادية تحسباً لمظاهرات الإخوان

واصلت قوات الحرس الجمهوري تأمينها لمحيط قصر الاتحادية، صباح الجمعة، بفتح أول شارع الميرغني بالتقاطع مع شارع صلاح سالم، ودفعت بـ8 مدرعات لقوات الجيش على جانبي الطريق، ووضعت عدداً من الأسلاك الشائكة، وذلك في ظل دعوات جماعة الإخوان لتنظيم مسيرات والخروج بها عقب صلاة الجمعة.

وفي غضون ذلك، وفق "اليوم السابع" عززت قوات الأمن المركزي من تواجدها بجوار مسجد عمر بن عبدالعزيز، المطل على منتصف شارع الميرغني، ودفعت بـ7 مصفحات لمكافحة الشغب و15 سيارة لنقل الجنود.

كما قامت قوات الأمن، بغلق ميدان النهضة المؤدى إلى جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، بعدد من المدرعات والأسلاك الشائكة، والحواجز الحديدية أمام حركة المرور وذلك قبل التظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين اليوم.