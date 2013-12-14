المؤبد للمتهم الرئيسي في "فتنة الخصوص" بمصر وتبرئة 32

قضت محكمة جنايات بنها (دلتا النيل)، بالسجن المؤبد للمتهم الرئيسي في أحداث فتنة الخصوص هاني فاروق عوض وتغريمه 15 ألف جنيه وبراءة 32 آخرين في الأحداث.

وتعود أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص بمحافظة القليوبية لشهر أبريل الماضي، حيث وقعت اشتباكات طائفية بين مسلمين ومسيحيين تطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أدت الى مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وتطورت تلك الأحداث إلى تظاهرات احتجاجية أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث تم الاعتداء على مبنى الكاتدرائية لأول مرة منذ إنشائها.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على كل من نجيب سمير وإسكندر سمير وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من مصطفى عبدالباري ومحمود محمود الألفي وعبدالنبي فتحي عبدالرحمن ورفعت محمد عبدالرحمن.

وأمرت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من أشرف محمد فرج الشحات ويوسف عبدالله يوسف حسن وكريم عبد الله يوسف حسن وتغريم كل منهم 1000 جنيه، والسجن 6 أشهر لكل من أحمد عبد العليم محمد محجوب ومحمد نعيم عبد الفتاح وتغريم كل منهما 100 جنيه.