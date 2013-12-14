حركة المرور تعود لطبيعتها باستثناء شارع النهضة بالجيزة

قال مصدر مسؤول بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن جميع الشوارع المؤدية إلى ميدان النهضة تشهد حالة من السيولة المرورية، باستثناء شارع النهضة، الذى مازال مغلقا أمام السيارات لحين انتهاء التظاهرات التي يقوم بها طلاب الإخوان على فترات زمنية متباعدة، ويتم غلقه إذا استدعت الظروف الأمنية في المنطقة ذلك.

وأضاف المصدر، أن هناك رجال مرور متواجدون في جميع الشوارع المؤدية إلى الميدان للعمل على تسيير الحركة المرورية أمام السيارات في حال وجود أي زحام مروري يعوق حركة السير للعديد من السيارات، بحسب صحيفة اليوم السابع.

يأتي ذلك، بعد اشتباكات متفرقة شهدتها البلاد أمس بين قوات الأمن ومتظاهري الإخوان في بعض المحافظات على رأسها السويس، وأسفرت عن سقوط قتلى واعتقال بعض الأشخاص.