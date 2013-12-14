عنان يدلي بشهادة سرية في قضية مبارك

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، إلى غد الأحد، جلسة إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، الأحد، إلى أقوال قائد الأركان السابق، الفريق سامي عنان، في جلسة سرية، ونبهت المحكمة على استمرار حظر النشر، وكلفت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ذلك الحظر، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم.

واستمعت المحكمة، السبت، على مدار 3 ساعات تقريبا، إلى أقوال المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، في جلسة سرية، بناءً على طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين.