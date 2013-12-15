الببلاوي: استفتاء يناير هو التحدي الأكبر منذ 30 يونيو

وصف الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري الاستفتاء على الدستور بأنه أصعب مرحلة تمر بها البلاد بعد الثلاثين من يونيو.

وأكد الببلاوي، في مقابلة بثتها قناة دريم المصرية، على مقدرة الحكومة على تأمين الاستفتاء، واستعدادها لمواجهة أي خطط لعرقلة إتمام الاستفتاء على الدستور سواء كانت من جماعة الإخوان أو غيرها.

ولفت إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لخروج الاستفتاء بنزاهة وشفافية تليق بمصر التي تمتلك خبرة في مجال الاستفتاءات والانتخابات.

وفي هذا الصدد يقول جمل زايدة، مدير تحرير صحيفة الأهرام للعربية إن جماعة الإخوان لن تترك فرصة إلا وانتهزتها من أجل إعاقة المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق، وسيحدث هذا في الاستفتاء وكذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

فيما يؤكد فقهاء الدستور أنه رغم الاختلافات في توقيت عمل اللجنة وأسلوب تعديل الدستور إلا أنه بعد إقراره سينتهي تماما كل هذا الجدل، كما صرح عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري.

وأوضح أنه إذا سارت العملية الانتخابية بصورة سليمة ووافق المصريون على الدستور فلن يستطيع أحد الطعن عليه.

وأكد بيان رئاسي، السبت، أن الاستفتاء على الدستور المصري سيجرى في 14 و15 يناير، بعد الانتهاء من صياغة الدستور والتي تولت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى صياغته.