تجديد حبس 49 من أنصار الإخوان بالغربية

قررت اليوم الأحد نيابة طنطا الكلية تجديد حبس 49 من أنصار وأعضاء جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات والمتهمين في قضايا التحريض على العنف وإثارة الشغب التي شهدتها المحافظة عقب ثورة 30 يونيو.

وكانت قوات أمن الغربية قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الذين صدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهم التحريض على العنف وأعمال الشغب خلال الأحداث التي شهدتها محافظة الغربية عقب ثورة 30 يونيوالماضى.

ولا يكف أنصار جماعة الإخوان وتحال دعم الشرعية، عن التظاهر بشكل يومي في بعض المناطق بمصر، تتخللها أعمال عنف تفضي إلى سقوط قتلى وجرحى فضلا عن اعتقالات في صفوف المتظاهرين.