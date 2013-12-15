حزب النور يحشد قواعده في المحافظات للتصويت بـ"نعم"

قال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن الحزب يستعد للاستفتاء على الدستور الجديد بما وصفه حملة قوية تقوم على التواصل مع قواعد الحزب في المحافظات لإطلاعهم على ما تم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وكذلك وضعُ خارطة للانتشار في كل القرى مثل سائر الحملات في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وذلك بغرض شرح مواد الدستور للناس.

وتابع طه أن الهدف الحقيقي من الحملات الإخوانية هو إرهاب أعضاء حزب النور. مؤكدا أن هذه الحملات ستزيدُهم قوةً وصلابة بالعمل والاستمرار في استكمال المسيرة، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وأشار طه إلى أنه سيكون هناك حشد لكل العناصر المؤمنة والمقتنعة بما قام به حزب النور، للتصويت بـ"نعم" في يوم الاستفتاء.

ونوه المتحدث الرسمي باسم النور، إلى أنه مثلما تحول الدستور السابق للاستفتاء على الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن الدستور الحالي سيتحول أيضا إلى الاستفتاء على خارطة الطريق.

وأضاف: "حملات حزب النور تقوم أيضا على التنبيه وتعريف المواطنين بأهمية الوضع السياسي والبدائل التي وصفها بـ"السيئة" في حالة رفض الدستور الجديد.