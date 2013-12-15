قوى سياسية تتظاهر للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء مصريين

نظمت قوى سياسية مصرية، على رأسها حركة 6 ابريل، مظاهرة بميدان طلعت حرب في القاهرة، الاحد، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين في أحداث العنف الاخيرة، وكذلك إطلاق سراح 6 من أعضاء 6 ابريل تم القبض عليهم، السبت، خلال فعالية ساخرة من الحكومة نظمتها الحركة .

وضمت مظاهرة الأحد عددا من طلاب الاخوان وأعضاء من حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين.

وجاءت هذه المظاهرة قبل ساعات من تنظيم القوى الثورية فعاليات، الإثنين، لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء الأولى التي وقع فيها العديد من الضحايا .

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات إحياء ذكرى ضحايا مجلس الوزراء، الاثنين، بمسيرة سلمية تبدأ من ميدان طلعت حرب وتنتهي في محيط مقر مجلس الوزراء.

وأعلن تحالف دعم الاخوان مشاركته لإحياء تلك الذكرى، ولكن في ميادين أخرى بعيدا عن فعاليات القوى الثورية.